الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب قرب قاعدة حميميم

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إسقاط وسائل الدفاع الجوي في قاعدة "حميميم" طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأوضح رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء يوري بورينكوف - وفقا لما أفادت به قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين أن وسائل الدفاع الجوي بقاعدة "حميميم" رصدت طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من الأراضي الواقعة تحت سيطرة المسلحين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وأضاف بورينكوف، أن منظومة "بانتسير إس" للدفاع الجوي تصدت للهجوم الأول، القادم من جهة الشمال الشرقي، على بعد كيلومترين عن القاعدة، موضحا أنه تمت إصابة الهدف الثاني على بعد 6 كيلومترات عن القاعدة، والذي كان قادما من جهة الشمال الغربي.

وأكد المركز الروسي عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات جراء الهجومين، مشيرا إلى أن قاعدة "حميميم" تواصل العمل بشكل طبيعي. اليوم الاثنين أن وسائل الدفاع الجوي بقاعدة "حميميم" رصدت طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من الأراضي الواقعة تحت سيطرة المسلحين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.وأضاف بورينكوف، أن منظومة "بانتسير إس" للدفاع الجوي تصدت للهجوم الأول، القادم من جهة الشمال الشرقي، على بعد كيلومترين عن القاعدة، موضحا أنه تمت إصابة الهدف الثاني على بعد 6 كيلومترات عن القاعدة، والذي كان قادما من جهة الشمال الغربي.وأكد المركز الروسي عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات جراء الهجومين، مشيرا إلى أن قاعدة "حميميم" تواصل العمل بشكل طبيعي.

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