الأمن والتعاون الأوروبي تبحث مع وزير خارجية أذربيجان دعم التعاون المشترك

بحث الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي توماس جريمنجر، مع وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف، القضايا الدولية الراهنة ودعم التعاون بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وأذربيجان وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد الأمين العام للمنظمة في بيان اليوم الاثنين التزام المنظمة بدعم أذربيجان لتنفيذ التزاماتها في جميع أبعاد الأمن سواء السياسي أو العسكري أو الاقتصادي.
المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي نشر بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان أمس بعد دعوة رسمية من السلطات.
ولفت البيان إلى تأكيد جرمينجر، أن مكتب
وأشار البيان إلى قول الوزير محمدياروف إنه ينبغي النظر إلى هذه الانتخابات في سياق عملية الإصلاح في أذربيجان.
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