شمال قبرص.. مخاوف من هيمنة تركية

عواصم (وكالات)

تثير الهيمنة التركية على شمال قبرص مخاوف متزايدة في هذه المنطقة من الجزيرة المقسمة. وفي هذا الإطار قال الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي، إنه يخشى من الاعتماد المتزايد على أنقرة الذي قد يؤدي إلى ضم شمال جزيرة قبرص إلى تركيا، معتبراً أن ذلك سيكون أمراً «فظيعاً».

وفي مقابلة نُشرت الخميس في صحيفة «الجارديان» البريطانية قال أكينجي، إن توحيد الجزيرة يبقى الحل الوحيد القابل للحياة في قبرص.

وحذّر من أنه في حال إخفاق هذا الأمر، سيزداد اعتماد الشمال على أنقرة، وقد ينتهي الأمر بهذه المنطقة كمقاطعة تركية بحكم الأمر الواقع، واصفاً هذا الاحتمال بأنه «فظيع».

وانتقدت تركيا بشدة أمس تصريحات أكينجي، وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو «لم أعمل في حياتي مع مسؤول سياسي قلما صدق القول مثل أكينجي». وهذه ليست المرة الأولى التي تصطدم فيها أنقرة مع اكينجي، حيث انتقد العملية العسكرية التركية في سوريا ووصفها بأنها «نبع الدم»، مثيراً غضب أردوغان.