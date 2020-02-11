الوزيرة الأولى في اسكتلندا: جونسون في طريقه إلى «خروج صعب» من أوروبا

شادي صلاح الدين (لندن)

حذرت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، من أنه يتجه نحو خروج «صعب للغاية» من الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن بلادها ترغب في العودة إلى ما وصفته «قلب أوروبا».

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أمس، كررت الوزيرة الأولى في اسكتلندا إمكانية مطالبة المحاكم بتقرير ما إذا كان البرلمان الاسكتلندي لديه بالفعل سلطة إجراء تصويت تشاوري على الاستقلال، متعهدة بمواصلة الضغط على المملكة المتحدة لإجراء استفتاء آخر حول الاستقلال.

وتقوم ستورجيون بتصعيد الدعوات لمنح اسكتلندا الحق في تقرير مصيرها، بعد أن غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

وتعتبر اسكتلندا، آخر معقل لمعارضة جونسون واستراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتضغط زعيمة القوميين من أجل أن تسمح الحكومة البريطانية بإجراء تصويت على الاستقلال هذا العام. كما أنها تتجه إلى الانتخابات البرلمانية الاسكتلندية في عام 2021 بهدف تعزيز سلطاتها. وفي حين أظهر استطلاعان هذا العام أغلبية ضئيلة لصالح الاستقلال، إلا أن معظم الاستطلاعات في السنوات الأخيرة أظهرت أن أي شيء قد يحدث إذا نظم استفتاء جديد.