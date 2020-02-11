الاحتلال يواصل قصف غزة والاعتداء على فلسطينيين بالضفة

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، قصف مواقع في قطاع غزة، فيما صعدت من عدوانها بالضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. كما قامت قوات الاحتلال باعتقال 16 فلسطينياً بينهم فتية، وأغلقت مداخل ثلاث قرى بالبوابات الحديدية.

ففي قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية فجراً، مواقع في مدينتي خان يونس جنوب قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع، فيما قصفت مدفعيته موقعاً شرق مدينة غزة.

وفي القدس، أصيب عشرات الطلبة وأعضاء من الهيئة التدريسية بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة صوب مجمع المدارس في بلدة أبو ديس شرق المدينة. ووفق مصادر فلسطينية، فإن جنود الاحتلال أطلقت عشرات القنابل الصوتية والغازية باتجاه جامعة القدس، وعدة مدارس في بلدة أبو ديس، وذلك من خلف جدار الفصل العنصري.

وفي بيت لحم أصيب شابان، برضوض، بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما بشكل متعمد في قرية حوسان.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات شهدها مخيم العروب شمال الخليل. واندلعت المواجهات على مدخل المخيم، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، 16 مواطناً فلسطينياً بينهم فتية، ورافق ذلك عمليات تخريب داخل المنازل، والاستيلاء على أموال أسرى محررين في القدس.

واقتحم عشرات المستوطنين، فجراً، منطقة «ترسلة» قرب قرية صانور جنوب جنين، بحماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب، كما اقتحم عشرات المستوطنين، بينهم طلبة، باحات المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية.