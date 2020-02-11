اجتماع طارئ لوزراء الصحة الأوروبيين

بروكسل (أ ف ب)

يجتمع وزراء الصحة الأوروبيون في بروكسل بشكل طارئ، بعد غد، لنقاش إجراءات ضمان عدم انتشار فيروس كورونا الجديد في الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن مجلس الاتحاد أمس.

ويسعى الوزراء الذين يلتقون، بحضور ممثل لمنظمة الصحة العالمية، إلى تبني مقاربة منسّقة لمواجهة الوباء بعد تسجيل نحو 30 إصابة في الاتحاد الأوروبي. ودعا وزير الصحة الألماني يانس شبان، عقب لقائه نظيرته الفرنسية أغنيس بوزين في باريس في الرابع من فبراير، لإجراء نقاش على المستوى الأوروبي حول اتخاذ إجراءات تقيّد الدخول للتكتل الأوروبي، على غرار تلك التي اتخذتها واشنطن، أو تكثيف الرقابة على الحدود.

وشدد الوزيران على ضرورة تنسيق القرارات بين دول الاتحاد، نظراً لحرية حركة المواطنين في منطقة «شنجن» التي لا توجد فيها رقابة حدودية في الأوقات العادية.

ومن المقرر أن يتبادل الوزراء «وجهات النظر حول إجراءات الطوارئ الجديدة في مجال الصحة، ومناقشة حلول لتجنب انتشار الوباء في الاتحاد الأوروبي».