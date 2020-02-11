«الهلال» توزع مساعدات غذائية في حضرموت

عدن (الاتحاد)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية في توزيع المساعدات الغذائية على أهالي المناطق النائية في محافظة حضرموت، وذلك في إطار البرامج الإغاثية التي تبنتها الدولة لتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في اليمن.

ووزعت الفرقة الإغاثية التابعة للهيئة 300 سلة غذائية تزن 24 طناً و240 كيلوجراماً مستهدفة 1500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمنطقة سرار بمديرية الريدة شرق محافظة حضرموت.

وأفاد مسؤولون إغاثيون في حضرموت أن عملية تسيير القافلة الإغاثية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي مستمرة إلى المناطق النائية، وذلك استشعاراً للواجب الأخلاقي والإنساني الذي التزمت به دولة الإمارات من اجل تقديم أوجه الدعم الإنساني للأسر المحتاجة والمتضررة، مضيفين أن الأيام الماضية شهدت إيصال عدد من القوافل الإغاثية إلى مناطق وقرى مديرية ريدة بهدف رفع المعاناة عن الأهالي الذين يمرون بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

ولاقت توزيع هذه المعونات ارتياحاً في صفوف المواطنين الذين أشاروا إلى أن الحملة الإنسانية قدمت لهم ما يريدونه من مواد غذائية وتأمين احتياجاتهم، واثنوا على مكرمة دولة الإمارات وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة والحرمان، عن المحتاجين.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية العام، بلغت 2310 سلة غذائية تزن 186 طناً و648 كيلوجراماً استهدفت 11550 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

إلى ذلك، صد الجيش اليمني، أمس، هجومين شنتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقعه شرق وغرب مدينة تعز جنوب غرب البلاد، وذكرت مصادر محلية لـ «الاتحاد»، أن اشتباكات عنيفة اندلعت فجر الاثنين بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في المحورين الشرقي والغربي للمدينة التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية، ويحاصرها الحوثيون من ثلاث جهات منذ سبتمبر 2015. ووصفت المصادر المواجهات بالعنيفة، لافتةً إلى أن انفجارات عنيفة سُمعت من مناطق متفرقة خلال الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، واستمرت ساعات.

وأعلنت قيادة الجيش في تعز، مساء الاثنين، إحباط هجومين للحوثيين استهدف أحدهما موقعي لوزم والكريفات، شرق المدينة، فيما استهدف الهجوم الآخر مواقع الجيش في منطقتي حذران والصياحي الغربيتين.

وقال المتحدث باسم قيادة محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر: إن 13 عنصراً من ميليشيا الحوثي قتلوا وجرح عشرات آخرون خلال الاشتباكات شرق وغرب المدينة، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية تكبدت أيضاً خسائر فادحة في الآليات العسكرية، وأن القوات الحكومية استولت على أسلحة وعتاد «خلفتها الميليشيات قبل أن تلوذ بالفرار».