القمة الأفريقية تتفق على إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا

أديس أبابا (الاتحاد) كشف الرئيس الكونجولي ورئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دينيس ساسو انغيسو عن إقامة مؤتمر للمصالحة يجمع أعيان القبائل والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية الليبية.

وقال ساسو، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس السلام والأمن الأفريقي بأديس أبابا، إن اللجنة التحضيرية ستقرر تفاصيل مؤتمر المصالحة في وقت لاحق، مؤكداً أن الاتحاد الأفريقي يبحث مقترحاً لتشكيل قوات أفريقية في ليبيا، ضمن مساعي الاتحاد لحل الأزمة الليبية عبر آليات أفريقية. بدوره، أكد إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، أن القادة الأفارقة قرروا إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا، ومدى احترام الفرقاء الليبيين وقف إطلاق النار.

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