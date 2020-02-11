الطيران المدني السوداني ينفي ترتيبات لعبور الطائرات الإسرائيلية

الخرطوم (د ب أ) نفت سلطة الطيران المدني في السودان، شروعها في الترتيبات الفنية لعبور الطائرات الإسرائيلية لأجواء البلاد، وأوضح الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني، عبدالحافظ عبدالرحيم، في تصريحات صحفية، أن سلطة الطيران المدني جهة تنفيذية لسياسة الدولة، بحسب موقع «باج نيوز» الإخباري السوداني.

وقال عبدالرحيم: إنها (سلطة الطيران) جهة فنية تنظم عملية عبور الطائرات في الأجواء السودانية، بعد استيفاء جميع مراحل الموافقات، مشيراً إلى أنها ما زالت في المرحلة السياسية المبدئية بالنسبة لإسرائيل، وكانت بعض الوسائل الإعلامية تداولت موافقة سلطة الطيران المدني السودانية على بدء عملية عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء السودانية.

يشار إلى أن صحيفة «جيروزاليم بوست»، قد ذكرت أن إسرائيل تأمل في أن تسمح محادثات التطبيع مع السودان للطائرات المدنية الإسرائيلية بعبور المجال الجوي السوداني، ما يقلل بشكل كبير من زمن الرحلات إلى مناطق مثل أميركا الجنوبية ومناطق أخرى.

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