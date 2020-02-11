4 غارات لسلاح الجو الليبي على ميليشيات مصراتة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تشهد مدينة سرت حالة من الاستنفار لقوات الجيش الوطني الليبي في ظل تحشيد ميليشيات مصراتة للهجوم على منطقة الهلال النفطي للسيطرة عليها، ما أدى لاستهداف سلاح الجو التابع للقيادة العامة لتمركزات المسلحين التابعين لـ«الوفاق» في منطقة بوقرين شرق مصراتة.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن القوات المسلحة الليبية رصدت تحشيدات وتحركات لميليشيات مصراتة، مؤكداً أن القوات على أهبة الاستعداد لصد أي هجمات يقوم بها مسلحو حكومة «الوفاق» على منطقة الهلال النفطي، محذراً من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيات «الوفاق» في مدينتي طرابلس وسرت، وهو ما يهدد بانهيار الهدنة بشكل كامل. وأكد المصدر استهداف سلاح الجو الليبي بأربع غارات متواصلة نقاط تجمع ميليشيات تابعة لمدينة مصراتة في بوقرين، مشيراً إلى تدمير أكثر من 10 آليات عسكرية تتبع ميليشيات «الوفاق».

ولفت المصدر إلى اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسلحة في محور طريق المطار، وذلك بعد استهداف مسلحي «الوفاق» تمركزات قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة في محاولة للتقدم والسيطرة على نقاط جديدة.

ولم يتوصل العسكريون الليبيون في جنيف إلى اتفاق حول آلية تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وذلك بعد تمسك ممثلي كل من قيادة الجيش الليبي وحكومة «الوفاق» بمطالبهم قبيل الانخراط في أي محادثات لوقف إطلاق النار وعودة النازحين. وتعول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الجولة الثانية من حوار العسكريين في جنيف يوم الثلاثاء المقبل للتوصل لنقاط فعلية لتثبيت وقف إطلاق النار.

وفي القاهرة، اختتمت اجتماعات المسار الاقتصادي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد نقاشات ومداولات دامت لمدة يومين بين ممثلين عن حكومة الوفاق ومجلس النواب وشخصيات اقتصادية ومصرفية. ووصف مصدر ليبي مشارك في الاجتماعات خلال حديثه لـ«الاتحاد» المشاورات التي جرت في القاهرة بالجيدة، موضحاً أن المشاركين كافة تطرقوا إلى الملفات الشائكة وتمت إحاطة البعثة الأممية بها، خاصة ملف التوزيع العادل للثروات، وتوحيد المؤسسات المالية والنفطية في البلاد.

وأكد المصدر عدم اتفاق الحاضرين على جدول أعمال محدد خلال النقاشات، واصفاً المشاورات بأولى الخطوات الفعلية التي تقوم بها البعثة الأممية للتشاور حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، مشيراً إلى عقد جلسة جديدة من الاجتماعات خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتوصل إلى حلول ناجعة للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة الليبية.

بدوره، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبي المنعقد في القاهرة يثير مخاوف الدول الراعية لتنظيم «الإخوان»، خوفاً من ضياع هيمنتهم ونفوذهم على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والغاز، فضلاً عن كبح جماحهم في تسيير إدارة الاستثمارات الخارجية الليبية.

وأوضح الجروشي أن إصلاح الاقتصاد الليبي لابد أن يرتكز على قواعد، أولها تغيير رؤساء مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى نقل مقر هذه المؤسسات الثلاث خارج نطاق سيطرة ميليشيات الإرهاب والفساد، يلي ذلك إصلاح وإعادة هيكلة الإدارات لهذه المؤسسات، فلا يمكن إصلاح الاقتصاد الليبي من دون هذه المرتكزات الثلاثة.

ولفت الجروشي إلى أن محرك الإرهاب والفساد في طرابلس هو هذه المؤسسات، وبمجرد تغيير رؤسائها ومكانها سيقضى على الإرهاب والفساد والميليشيات، وستنتهي الحرب وسيستتب الأمن ويعم الرخاء والاستقرار. وحول اجتماعات المسار السياسي في جنيف، أكد الجروشي لـ«الاتحاد» صعوبة المضي قدماً في المسار السياسي بجنيف بسبب عدم تلقي مجلس النواب رداً من البعثة الأممية على شروط البرلمان للمشاركة في ظل تمسك الطرف الآخر -يقصد المجلس الأعلى للدولة- بمواقفه، وتمسك مجلس النواب بشروطه، وهو ما يعقد عقد اجتماعات جنيف.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت عقد اجتماعات المسار السياسي في جنيف يوم 26 فبراير الجاري بحضور لجنة الـ«40» التي تضم أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك لتفعيل المسار السياسي لحل الأزمة، والتأكيد على الحل السلمي للأزمة.

وفي سياق آخر، أفاد مسؤول ليبي بإصابة ثلاثة تلاميذ جراء وقوع تفجير قرب مدرسة في منطقة بوعيسى التابعة لمدينة الزاوية، (40 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس).

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن تفجيراً إرهابياً وقع بمدرسة الجيل الصاعد بمنطقة أبي عيسى بالزاوية الغربية بحقيبة متفجرة، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب من الأعمال الإرهابية المعروفة لتنظيمات داعش وأنصار الشريعة وشورى بنغازي وجبهة النصرة ومن على شاكلتها.