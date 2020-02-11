البرلمان اللبناني يجتمع غدا للتصويت على منح الثقة للحكومة

يعقد مجلس النواب اللبناني، ابتداء من غد الثلاثاء، جلسة مخصصة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وتبدأ الجلسة قبل الظهر، وتستمر ساعات لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة حسان دياب قبل التصويت على منح الثقة.

كان محتجون قد وجهوا دعوات للنزول إلى شوارع العاصمة بيروت من أجل منع انعقاد الجلسة النيابية غداً وبعد غد.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الاثنين، إنه «لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة يومي 11 و2020/2/12، اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسة والفرعية المؤدية إليه».

ودعت قيادة الجيش المحتجين «إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات، إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار»، مؤكدة دورها «في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، وعلى أحقية التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة».

وتشكلت حكومة دياب، بعد استقالة حكومة سعد الحريري على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطلبية التي تدعو لمحاربة الفساد، وتحسين الخدمات العامة.

وخلال الأسبوع الماضي، صادقت حكومة دياب على البيان الوزاري الذي يركز على إصلاحات اقتصادية تسعى إلى حل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ أشهر جراء نقص السيولة.