كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورجيا.. الحكم على زعيم المعارضة بثلاث سنوات إضافية في السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حُكم على زعيم المعارضة الجورجية جيجي او جافا، اليوم الاثنين، بالسجن لمدة 38 شهرًا بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة، في حين أن عمدة تبيليسي وهو إدانته الثانية بتهم مماثلة في قضية، تقول المعارضة: إن لها دوافع سياسية، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وتم فتح العديد من القضايا الجنائية ضد زعماء المعارضة وسط احتجاجات جماعية ضد الحكومة وحزب الحلم الجورجي الحاكم في بيدزينا إيفانشفيلي، الذي بدأ في الصيف الماضي وتمت عدة اعتقالات.

كما تم سجن أوغولافا لأول مرة لارتكابه جريمة مماثلة في سبتمبر 2015، لمدة أربع سنوات ونصف، ولكن تم إطلاق سراحه في يناير 2017 بعد تخفيف العقوبة.

وبعد مرور عام من حُكم على أوجلافا، عمدة تبليسي من عام 2005 إلى 2013 والآن أحد أكثر زعماء المعارضة نشاطًا في جورجيا، بالسجن لمدة 15 شهرًا في نفس القضية، لكن تم الحكم على عقوبته.



وقالت زعيمة الحركة الوطنية المتحدة المعارضة تينا بوكوتشافا، للصحفيين، إن هذا قرار مخزٍ اتخذه نظام إيفانشفيلي.

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