سفينة كورونا”.. إجمالي الإصابات في صفوف الركاب يرتفع إلى 130 شخصا”

ارتفع عدد الركاب المصابين بفيروس “كورونا” المتواجدين على متن سفينة الرحلات الترفيهية “دايموند برينسس”، الراسية قبالة سواحل اليابان منذ أسبوع، إلى حوالي 130 شخصا.

وكشفت قناة “ان اتش كي” اليابانية اليوم الاثنين، أنه تم تشخيص حوالى ستين إصابة جديدة بفيروس كورونا، على متن السفينة المذكورة، التي وضع ركابها تحت الحجر الصحي.

وتقل هذه السفينة التي وصلت الاثنين الماضي، إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حوالى 3700 شخص من ركاب وأفراد طاقم.

وكانت الصين قد أعلنت، اليوم، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى أزيد من 900 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي المصابين في نفس البلد إلى 40171 شخص.