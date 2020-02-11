بعد مسيرات احتجاجية.. وزارة أمزازي تعلن استئناف الحوار مع “المتعاقدين”

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية، أنها ستواصل ابتداء من بعد غد الأربعاء، جلسات الحوار الخاصة، بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “المتعاقدين”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن جلسات الحوار ستعرف حضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثّلة لأطر الأكاديميات.

كما أضاف المصدر ذاته، أن الوزارة ستعمل الوزارة لاحقا على إحاطة الكتاب العامين للهيئات النقابية وأعضاء لجنة الحوار علما بمكان وتوقيت انعقاد اللقاء.

ويشار إلى أن الآلاف من “المتعاقدين” خرجوا نهاية يناير الماضي، في مسيرة احتجاجية، التي عرفت تطويقا أمنيا، بساحة النصر بالدار البيضاء، ردا على “عدم استجابة الحكومة لمطالبهم والمتمثلة بالأساس في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية”.