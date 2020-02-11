الترويج للشذوذ والاغتصاب.. محمد رمضان يواجه تهما تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا

يواجه الفنان المصري، محمد رمضان، مشكلا جديدا، بعدما قدم ضده المحامي المصري أيمن محفوظ، أخيرا، بلاغا للقضاء، يطالب بحبسه بتهمة ترويج للخمور، والاغتصاب، والشذوذ.

وقدم المحامي المصري البلاغ، بسبب كليب رمضان الأخير “بوم بوم.. رايحين نسهر”، معتبرا أنه يحرض على الاغتصاب بمشاهد معينة، والخمور الممنوعة في مصر بقوة القانون.

وجاء في بلاغ المحامي المصري: “الأغنية تتضمن أيضا الترويج للشذوذ الجنسي، حيث يتخيل رمضان أنه يعانق إحدى الفتيات بمنتهي الابتذال، وسرعان ما يكتشف أن الفتاه في حقيقة الأمر “رجل”، ومشهد آخر صادم لدخول رمضان إلى “الحمام” على إحدى السيدات عدة مرات، ثم يقرر اغتصابها بفعل الخمر، وهو سعيد، ومبتسم، وذلك بخلاف إشاراته الإباحية المعتادة، والتعري الذي أصبح سمة للفنان محمد رمضان”.

التهم الموجهة في بلاغ المحامي المصري هي ضد محمد رمضان، وكذا الشركة المسؤولة عن التوزيع، والنشر، وتصل عقوبتها في مصر إلى السجن لمدة 5 سنوات.