ترامب يزور الهند يومي 24 و25 الشهر الجاري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب سيزور الهند يومي 24 و25 فبراير/شباط الجاري.
وأشار إلى أن الزيارة تشمل إضافة إلى العاصمة نيودلهي ولاية جوجارات الواقعة في غرب البلاد التي يتحدر منها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وكشف أنه خلال اتصال هاتفي بين ترامب ومودي في نهاية الأسبوع الماضي، اتفقا على أن هذه الزيارة ستعمق الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة.
وأضاف أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب سترافق زوجها في هذه الزيارة.
وكان ترامب ومودي قد اجتمعا آخر مرة مؤخرا على هامش قمة مجموعة السبع العام الماضي.
وأكد الرئيس الأمريكي وقتها أنه لا حاجة للتوسط بين باكستان والهند حول التوتر في إقليم كشمير، موضحا أن رئيس الوزراء الهندي يشعر بأنه "يسيطر" على الوضع، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش القمة.
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