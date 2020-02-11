السفير الروسي: روسيا تود خلق ديناميكية جديدة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر

أعلن السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيلييف في لقاء مع وزير الصناعة والمناجم الجزائري، فرحات آيت علي براهم ان "روسيا تود خلق ديناميكية جديدة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر"، مشيراً الى ان "الجزائر وروسيا اتفقتا على ضرورة رفع المبادلات التجارية الثنائية، خاصة في القطاع الصناعي والمنجمي".
هذا وقدم السفير الجزائري الجديد في موسكو محمد شريف كورت في وقت سابق أوراق اعتماده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستغل الرئيس الروسي هذه المناسبة لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة موسكو.
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