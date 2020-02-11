السفير الروسي: روسيا تود خلق ديناميكية جديدة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر

أعلن ​السفير الروسي​ لدى الجزائر إيغور بيلييف في لقاء مع وزير ​الصناعة​ والمناجم الجزائري، فرحات آيت علي براهم ان "​روسيا​ تود خلق ديناميكية جديدة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر"، مشيراً الى ان "الجزائر وروسيا اتفقتا على ضرورة رفع المبادلات التجارية الثنائية، خاصة في القطاع الصناعي والمنجمي".

هذا وقدم ​السفير الجزائري​ الجديد في ​موسكو​ ​محمد شريف​ كورت في وقت سابق أوراق اعتماده للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، واستغل الرئيس الروسي هذه المناسبة لدعوة ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ لزيارة موسكو.

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