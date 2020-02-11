تقرير الأمم المتحدة: بيونغ يانغ تواصل تطوير البرامج النووية والصاروخية

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة، بأن كوريا الشمالية عملت طوال عام 2019 على تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وجاء في التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة، لإحالته إلى مجلس الأمن الدولي، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم توقف في عام 2019 برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ البالستية غير الشرعيين، وواصلت تطويرهما خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
ولفت التقرير إلى أن "بيونغ يانغ صدرت 3.7 مليون طن متري من الفحم، بقيمة تقدر بـ 370 مليون دولار خلال الفترة بين كانون الثاني وآب العام الماضي، وأن التوريدات نفذت عن طريق النقل من سفن تحت علم كوريا الشمالية إلى سفن صينية".
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