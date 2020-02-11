تقرير الأمم المتحدة: بيونغ يانغ تواصل تطوير البرامج النووية والصاروخية

أفاد ​تقرير​ سري للأمم المتحدة، بأن ​كوريا الشمالية​ عملت طوال عام 2019 على تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، انتهاكا لقرارات ​مجلس الأمن الدولي​.

وجاء في التقرير الذي أعده خبراء ​الأمم المتحدة​، لإحالته إلى مجلس الأمن الدولي، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم توقف في عام 2019 برنامجها النووي وبرنامج ​الصواريخ​ البالستية غير الشرعيين، وواصلت تطويرهما خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

ولفت التقرير إلى أن "​بيونغ يانغ​ صدرت 3.7 مليون طن متري من الفحم، بقيمة تقدر بـ 370 مليون ​دولار​ خلال الفترة بين كانون الثاني وآب العام الماضي، وأن التوريدات نفذت عن طريق النقل من سفن تحت علم كوريا الشمالية إلى سفن صينية".