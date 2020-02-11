رئيس مالي يعلن عن مبادرة للحوار مع الجماعات الإرهابية

أعلن رئيس مالي ​إبراهيم بوبكر كيتا​، إن "السلطات مستعدة الآن للتحدث مع ​الجماعات الإرهابية​ على أمل إنهاء التمرد الذي جعل قطاعات من البلاد غير قابلة للحكم وأذكى ​العنف​ العرقي".

هذا وتكبد ​الجيش​ خسائر متزايدة في الأشهر الأخيرة على أيدي المقاتلين الذين كثفوا من هجماتهم على الجنود والمدنيين في بلدان الجوار في منطقة الساحل، ولا سيما ​بوركينا فاسو​.