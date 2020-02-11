جورج عطالله: واذا كانت بعض القوى تريد الفوضى فنحن نرفض هذا الامر

اعتبر عضو تكتل ​لبنان القوي​ ​جورج عطالله​، أن "​الحكومة​ الحالية قد تكون فرصة جدية اذا تم العمل وفق البرنامج الممنهج للوضع الاقتصادي، واستعادة ثقة الناس و​الدولة​، واذا كانت بعض القوى تريد الفوضى فنحن نرفض هذا الامر، ونحن نشجع على ان تأخذ الحكومة الثقة لكي تذهب الى العمل فوراً".

وأشار في مداخلة تلفزيونية، إلى أن "استمرارية عمل المؤسسات ورفض تعطيلها يستدعي مشاركة الجميع في الجلسة والتعبير عن رأيه"، مؤكداً أن "المهم هو الثقة للحكومة وليس عدد الأصوات"، مشيراً إلى أن "مسؤولية ​القوى الأمنية​ تتساوى ما بين حفظ حق التظاهر وبين وصول النواب الى ​المجلس النيابي​ ​وسط بيروت​".