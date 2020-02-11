غريب: غدا تعلن الانتفاضة كلمتها مدوية في الشارع: الأمر لي

أعلن الأمين العام لـ"الحزب ​الشيوعي اللبناني​" ​حنا غريب​، أن "غدا تعلن ​الانتفاضة​ كلمتها مدوية في الشارع: الأمر لي". وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "نعم الأمر لشعبنا مصدر كل السلطات، والمعركة مفتوحة حتى تغيير ​منظومة​ ​السلطة​ السياسية الفاسدة وسياساتها الفاشلة".

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