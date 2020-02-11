العيلاني: حجب الثقة يعني السير بالبلد نحو المجهول

دعا إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني النواب في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية ومنح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب لأن حجب الثقة يعني السير بالبلد نحو المجهول، مؤكدا على ضرورة ان يقوم النواب بدورهم في مراقبة ومتابعة اداء الحكومة فيما بعد.
وختم الشيخ العيلاني بالقول نحن نسأل الذين يطالبون بحجب الثقة ما هو البديل عن حكومة الرئيس دياب ؟ وهل المطلوب المعارضة فقط لأجل المعارضة ؟
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