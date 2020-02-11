العيلاني: حجب الثقة يعني السير بالبلد نحو المجهول

دعا إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ النواب في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية ومنح الثقة لحكومة الرئيس ​حسان دياب​ لأن حجب الثقة يعني السير بالبلد نحو المجهول، مؤكدا على ضرورة ان يقوم النواب بدورهم في مراقبة ومتابعة اداء ​الحكومة​ فيما بعد.

وختم الشيخ العيلاني بالقول نحن نسأل الذين يطالبون بحجب الثقة ما هو البديل عن حكومة الرئيس دياب ؟ وهل المطلوب المعارضة فقط لأجل المعارضة ؟