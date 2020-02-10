المحكمة تؤجل جلسة محاكمة الأم التي رمت بأطفالها من سطح العمارة.. هل سيتنازل زوجها؟

أرجأت محكمة الإستئناف، في الدار البيضاء، اليوم الإثنين، النظر في ملف الأم التي تدعى “ربيعة”، والتي ألقت بأطفالها الثلاثة من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية “بحي أناسي” بالدار البيضاء، إلى غاية 2 مارس المقبل.

وشهدت الجلسة، حضور المتهمة، والتماس هيأة دفاعها من المحكمة تأخير الملف، من أجل إعداد ملف الدفاع.

وقال المحامي يوسف ساطيفي، عضو من هيأة دفاع ربيعة، في تصريح لـ”اليوم24″، إن نفسية المتهمة جد متأزمة، مبرزا أن زوجها أبدى موافقته المبدئية بالتنازل لصالحها.

وأردف المتحدث ذاته، أن المتهمة صرحت بأنها تعاني من اكتئاب حاد، أمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أنه إن ثبت ذلك، ستعفى من العقوبة.

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ويشار إلى دفاع المتهمة طالب بضرورة إحالتها على خبرة نفسية لتحديد الأثر الصحي على المسؤولية الجنائية.

ويذكر أن الأم المتهمة رمت في أكتوبر الماضي، أطفالها الثلاثة، من منزلها، في حي أناسي، أمام دهشة الجميع.

وتم، إخضاع الأطفال الثلاثة، إلى المراقبة الطبية، في مستشفى الهاروشي، حيث استقرت أوضاعهم الصحية بعد شهور من العلاج.