قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الاثنين على هامش استقبال خصصه حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة،( قال) إن الجامعة ستخصص منحة للاعبي منتخب “الفوتصال” عقب فوزه ببطولة إفريقيا.
وكشف مصدر جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن لقجع أخبر الوزير عبيابة بأنه تحدث مع لاعبي المنتخب قبل المباراة النهائية بسبعة أيام ووعدهم بمنحة مهمة نظير الظفر باللقب القاري.
وشدد مصدرنا على كون لقجع طلب من الوزير عبيابة تخصيص منحة أخرى للاعبي المنتخب كمكافأة لهم على المجهودات التي بذلوها للاحتفاظ باللقب القاري، الذي احتضنته القاعة المغطاة لمدينة العيون.
كانت هذه تفاصيل خبر منحة مزدوجة لمنتخب “الفوتصال” من جامعة الكرة والوزارة الوصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.