منحة مزدوجة لمنتخب “الفوتصال” من جامعة الكرة والوزارة الوصية

قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الاثنين على هامش استقبال خصصه حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة،( قال) إن الجامعة ستخصص منحة للاعبي منتخب “الفوتصال” عقب فوزه ببطولة إفريقيا.

وكشف مصدر جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن لقجع أخبر الوزير عبيابة بأنه تحدث مع لاعبي المنتخب قبل المباراة النهائية بسبعة أيام ووعدهم بمنحة مهمة نظير الظفر باللقب القاري.

وشدد مصدرنا على كون لقجع طلب من الوزير عبيابة تخصيص منحة أخرى للاعبي المنتخب كمكافأة لهم على المجهودات التي بذلوها للاحتفاظ باللقب القاري، الذي احتضنته القاعة المغطاة لمدينة العيون.