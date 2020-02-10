نهضة بركان “يكتفي” بالتعادل أمام أولمبيك أسفي

وليد لباب – صحفي متدرب

اكتفى فريق نهضة بركان بنتيجة التعادل، أمام أولمبيك آسفي، بواقع هدف لمثله، في مقابلة جرت أطوارها على أرضية الملعب البلدي ببركان.

.

وبالعودة إلى تفاصيل المقابلة، فقد تمكن نهضة بركان، من افتتاح حصة التسجيل في حدود الدقيقة22، عن طريق محمد عزيز، لينهي بذلك الشوط الأول متقدما.

Advertisements

في الشوط الثاني تحركت الآلة الهجومية للأولمبيك، وتمكن هذا الأخير من تعديل النتيجة، عبر اللاعب اسماعيل لمقدم (هدف ضد مرماه).

بعد ذلك نزل نهضة بركان بكل ثقله، قصد إحراز الهدف الثاني، غير أنه لم ينجح في ذلك، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، وينهي بذلك بركان، الشطر الأول من البطولة ب30 نقطة، ب انتصارات، و6تعادلات، وهزيمة وحيدة.