الاحتلال يوقف إدخال أجهزة الاتصال للقطاعات التجارية في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، وقف إدخال أجهزة ومعدات خاصة بالاتصالات إلى قطاع غزة بدءا من الثلاثاء، وفق ما أوضحت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، في بيان.

وقالت اللجنة إنها "تبلغ شركات القطاع الخاص بقطاع غزة بقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال الأجهزة والمعدات الخاصة بالاتصالات لجميع القطاعات التجارية ابتداء من الثلاثاء وحتى إشعار آخر"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول".

وكان ما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة"، كميل أبو ركن، قد أصدرَ يوم الإثنين، بيانا زعم فيه أن نشطاء في حركة حماس "في ليلة الخميس الموافق 30/01 (استولوا) على مستودع معدات تابع لشركة الاتصالات الفلسطينية بالتل (Paltel)، حيث قاموا بسرقة معدات كثيرة تقدر قيمتها بـ 15 مليون شيكل. ونتيجة لذلك، ستواجه الشركة من الآن فصاعدًا صعوبات جمة لتوفير الخدمات المطلوبة منها لسكان غزة".

وأضاف أبو ركن: "لن يتم إدخال معدات الاتصالات إلى القطاع إلى أن تتم إعادة كافة المعدات المسروقة".