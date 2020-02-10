الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة ويعتقل شابا بالعيساوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية لمدة 6 شهور، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت "وفا" بأن السلطات الإسرائيلية، سلّمت غيث قرارين، تم منعه بموجب الأول، من دخول الضفة الغربية لمدة 6 شهور، فيما يمنعه القرار الثاني، من التواصل مع أعضاء في القيادة الفلسطينية.
وجاء تسليم القرارين للمحافظ غيث، بعد استدعائه لمركز توقيف المسكوبية، على أن بدء سريانهما اعتبارا من الثالث عشر من الشهر الجاري.
على خطٍ موازٍ، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، الشاب الفلسطيني، محمد توتنجي، من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأنه جرى اعتقال توتنجي من قبل شرطة الاحتلال خلال اقتحامها حي عبيد في البلدة.
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