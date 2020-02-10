انطواء الثلث الأول من فبراير بدون انترنت.. والشركة تؤكد اصلاحه في هذا الموعد

الإثنين 10 فبراير 2020

توقفت خدمت الانترنت أمس الأحد، في عدد من محافظات الجمهورية بشكل شبه كلي، مع ترنحه في بعض المناطق.



واشتكى مواطنون من الانقطاع المفاجئ للانترنت، مؤكدين ان الانقطاع شمل أغلب محافظات البلاد.

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من جانبها ذكرت مصادر مطلعة أن السفينة المعنية بإصلاح الكابل البحري فالكون، التابعة لشركة (Global Cloud Xchange) وصلت اليوم إلى موقع قطع الكيبل البحري في السويس وبدأت عملية الإصلاحات.

وأشارت المصادر الى أن عملية الإصلاح ستستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة وقد تقل المدة.