أبوظبي ـ د.ب.أ:

أفاد تقرير إخباري بأن الإمارات استأنفت الخدمات البريدية مع قطر، وذلك بعد توقفها لسنوات على خلفية الخلاف الدبلوماسي بين الجانبين.

ووفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء، التي أوردت النبأ، فإنه لم يتضح على الفور سبب استئناف الخدمات، ولا ما إذا كان هذا يعني تحسنا في العلاقات بين البلدين،.

وكان “اتحاد البريد العالمي”، التابع للأمم المتحدة، ذكر على حسابه على موقع تويتر أن “مجموعة بريد الإمارات” استضافت اجتماعا إقليميا الأسبوع الماضي بمشاركة مسؤولين من الإمارات وقطر ودول عربية أخرى، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت “بلومبرج” أن”مجموعة بريد الإمارات” و”بريد قطر” لم يردا على طلبات تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تستأنف الخدمات البريدية مع قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.