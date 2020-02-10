فـي تقرير لوكالة الأنباء العمانية يرصد مسيرة الصحيفة الأولى بالسلطنة: «الخليج 365» .. ذاكرة نهضة عُمان وصحافتها

■ بدخولها العام الخمسين .. 28 يناير 2020 يسجل فصلا جديدا فـي المسيرة الصحفية

■ «بشعار صوت عُمان فـي الخليج 365 العربي» .. «الخليج 365» كافحت للحفاظ على الصحافة العُمانية

■ استطاعت «الخليج 365» أن تلبي رغبات المواطن العُماني أينما وجد من خلال تقديم خدمة صحفية أمينة ومخلصة

■ بخطها الخاص بها … يجد العماني فـي «الخليج 365» ضالته المنشودة وأعداد «الخليج 365» محور الارتكاز فـي الأبحاث عن أوجه الحياة العُمانية

■ «الخليج 365» تحرص دائما على اكتشاف إبداعات الأقلام العُمانية وتمد يد العون لهم لتقديم الجديد والمفيد دائما خدمة للإعلام العُماني

■ «الخليج 365» أفضل مصدر للصحافة المطبوعة من حيث تغطية الأخبار بشكل كامل وبدقة وحيادية فـي السلطنة والصحيفة الأولى من خلال نسبة التوزيع والأكثر شعبية وشهرة

■ «الخليج 365» تتفوق على جميع الصحف العربية وغير العربية فـي السلطنة فـي معدلات قرائها فـي جميع المراحل السنية

■ بخبراتها الطويلة وعراقتها فـي الساحة العُمانية والتصاقها الكلي والأكيد بكافة قطاعات المجتمع يجد المعلن طريقه إلى المستهلك عبر «الخليج 365»

مسقط ـ «الخليج 365» والعمانية:

رصد تقرير إخباري بثته وكالة الأنباء العمانية مسيرة (الخليج 365) باعتبارها الصحيفة الأولى في السلطنة، حيث قال التقرير إن (الخليج 365) بتوثيقها لأحداث النهضة المباركة ونقل رؤى وسياسات القيادة؛ وكونها ناطقة أيضا بنبض المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم، فإنها تعد بمثابة ذاكرة لأحداث النهضة العمانية، كما أنها أيضا ذاكرة تحوي مسيرة الصحافة العمانية.

وقال التقرير إن (الخليج 365) دخلت في 28 يناير 2020 عامها الخمسين لتبدأ فصلا جديدا في مسيرتها الصحفية التي بدأت في 28 يناير 1971 حيث صدر العدد الأول من (الخليج 365) معلنة عن ميلاد الصحافة العُمانية وبداية مسيرة إعلامية واكبت سنوات النهضة المباركة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه. ووثَّقت لأحداثها، ونقلت رؤى وسياسات القيادة ناطقة أيضا بنبض المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم لتستحق (الخليج 365) أن تكون ذاكرة النهضة العمانية وأيضا المؤرخ للصحافة العمانية.

وبشعار صوت عُمان في الخليج 365 العربي الذي اتخذته جريدة (الخليج 365) منذ يومها الأول

مرت الخليج 365 بمسيرة صحفية طويلة كافحت خلالها للحفاظ على الصحافة العُمانية

التي ولدت مع (الخليج 365) حيث كانت تطبع في أكثر من عاصمة عربية في البدايات الأولى للنهضة المباركة، فقد كانت تطبع في السبعينيات في بيروت وعند بداية الحرب الأهلية اللبنانية انتقلت طباعتها إلى القاهرة ومنها إلى الكويت ثم انتقلت طباعتها الى المطابع بالسلطنة، ثم أنشأت (الخليج 365) مطابعها الخاصة عام 1988.

وعبر مسيرتها استطاعت (الخليج 365) أن تلبي رغبات المواطن العُماني أينما وجد من خلال تقديم خدمة صحفية أمينة ومخلصة بالقدر الذي تحولت فيه إلى صحيفة الشارع العُماني، وذلك لم يتأت من فراغ إذ إن جريدة (الخليج 365) ومن خلال توجهاتها الرامية الى تلبية رغبات قرائها وجدت التجاوب والقبول من القراء وانعكس ذلك في تنامي معدلات التوزيع باطراد حتى بلغت المستوى المتقدم الذي وصلت اليه الآن.

وقال التقرير إن (الخليج 365) اختطت خطًا خاصا بها من خلال توجهها لجمهور القراء وفي المقابل وجد فيها العُماني ضالته المنشودة فخصها بكل اهتمامه ، كما أن (الخليج 365) كانت ولاتزال من الصحف السباقة إلى رعاية الحركة الفنية العُمانية وذلك بتخصيصها لمساحات كبيرة لتغطية الأنشطة الفنية والدرامية بالسلطنة ، كما اهتمت منذ بدايات النهضة المباركة بالحركة الرياضية العُمانية وقامت برعايتها والإسهام في نهضتها وهي الآن المرجع الوحيد والتاريخي لهذا الزخم المتنامي، وقد قام عدد من الأكاديميين بإعداد رسالات ماجستير ودكتوراه عن أوجه الحياة العُمانية من خلال الارتكاز على أعداد (الخليج 365) عبر تاريخها الطويل هذا فضلا عن الخدمات الإعلانية والاجتماعية التي تقدمها للجمهور .

وعرج التقرير إلى إنشاء (الخليج 365) مبنى خاصا بها يعد من أحدث الدور التي أنشئت خصيصا لتكون مقرا للصحيفة الأولى في السلطنة فحسب بل في منطقة الشرق الأوسط قاطبة، والمبنى الحديث يستطيع تلبية كل إمكانات التطور والارتقاء عبر السنين، والآن هناك إدارات متعددة يشتمل عليها مبنى (الخليج 365) في منطقة العذيبة التابعة لولاية بوشر بمحافظة مسقط منها على سبيل المثال : قسم المعلومات الصحفية وسكرتارية التحرير وقسم الترجمة الصحفية وقسم الأخبار والشؤون المالية والشؤون الإدارية وقسم التحقيقات الصحفية والقسم السياسي وقسم الدسك المركزي والقسم الثقافي والفني والقسم الرياضي والقسم المحلي وقسم المرأة والطفل والقسم الاقتصادي وقسم المنوعات وإدارة التحرير والمطبعة.

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تطبع جريدة (الخليج 365) في مطابعها الخاصة بها التي تعد من أحدث المطابع المتوفرة عالميا ومتابعة لهاجس التطوير والارتقاء الذي تسير عليه (الخليج 365) تلبية لرغبات القراء فإنها تستعين بالكتاب من داخل البلاد وخارجها فضلا عن مراسليها من العواصم العربية والأجنبية والذين يوافون مقر الجريدة بمسقط برسائل صحفية وتحقيقات وتحليلات على نحو يومي وعلى مدار الساعة من العواصم التي يتواجدون فيها ومن مكان وقوع الحدث مباشرة.

وأشار التقرير إلى حرص (الخليج 365) الدائم على اكتشاف إبداعات الأقلام العُمانية ومد يد العون لهم لتقديم الجديد والمفيد دائما خدمة للإعلام العُماني وفتح الطريق أمامهم ليعبروا دوما الى آفاق أرحب لاطلاع القراء كل صباح على أفكارهم وآرائهم التي تسهم في خدمة الخليج 365.

كما قال التقرير إن المعلن وجد طريقه إلى المستهلك عبر (الخليج 365) وذلك من خلال الاستفادة من خبرات (الخليج 365) الطويلة ومن عراقتها في الساحة العُمانية وعبر التصاقها الكلي والأكيد بكافة قطاعات المجتمع حيث إن جريدة (الخليج 365) احتلت المرتبة الأولى في استطلاع الثقة في وسائل الإعلام الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات كأفضل مصدر للصحافة المطبوعة من حيث تغطية الأخبار بشكل كامل وبدقة وحيادية.. كما ينعكس ذلك من خلال نسب التوزيع المرتفعة التي تسجلها يوميا , حيث يصعب العثور على أي نسخ منها في الأسواق في أوقات النهار، وذلك ما رصدته دراسات مستقلة قامت بها إحدى المؤسسات الأجنبية.

وقد أكدت هذه الدراسات أن (الخليج 365) هي الصحيفة الأولى في السلطنة من خلال نسبة التوزيع التي تسجلها يوميا ومن خلال الاجابات التي تم الحصول عليها من العينات المختلفة والذين أجمعوا على أن (الخليج 365) هي صحيفتهم الأولى.

وأعدت شركات مستقلة دراسات عن التوزيع وتأثير ذلك على القراء وخلصت نتائج تلك الدراسات إلى أن (الخليج 365) هي الصحيفة الأكثر شعبية وشهرة في السلطنة، حيث أشارت إلى أن (الخليج 365) هي الأعلى من حيث عدد القراء في جميع الأعمار والأعلى في عدد القراء بالنسبة لفئة الدخل الشهري والسنوي وإنها الأعلى في عدد القراء

الذكور والإناث بين المواطنين العُمانيين وغير العمانيين وفي مختلف الفئات العمرية

بين الرجال والنساء.

كما أظهرت الدراسة أن (الخليج 365) تتفوق على جميع الصحف العربية وغير العربية في السلطنة في معدلات قرائها في جميع المراحل السنية.

وبين التقرير أنه بتاريخ 18 يونيو 1996 وفي خطوة جسورة لبست (الخليج 365) ثوبا جديدا مواكبة بذلك التغيير الذي تنتهجه الصحف العالمية، فقامت بعض الصحف العُمانية والكثير من الصحف العربية بتغيير حجم الورق من ناحية العرض وأدخلت الشراع العُماني شعارا لها لتجسد بصدق أنها أول من أبحرت بالكلمة العُمانية.. وتخليدا لذكرى الشراع الذي يمثل قيمة خاصة في نفوس العُمانيين.

وخطت جريدة (الخليج 365) بتاريخ 18 من يوليو 1997 خطوة مهمة وجريئة في توجهها

نحو العالمية إذ دخلت عالم الإنترنت وعانقت العالمية.

وبدأت (الخليج 365) في يوم 22/7/1999 طباعة عدد من صفحاتها على الورق المصـقول (Glossy Paper) وبذلك تكون الصحيفة الأولى التي أدخلت هذا النوع من الورق في الصحافة العُمانية. ويتوالى تطوير (الخليج 365) من حيث التبويب والإخراج مع الارتقاء المستمر بالمسيرة الصحفية.