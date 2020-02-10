الحجرف يؤكد حرصه على تطوير التعاون بين دول الخليج

الرياض ـ د.ب.أ: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحجرف بمناسبة تعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليج ، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتمنى العاهل السعودي للحجرف التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ووفق الوكالة ، استعرض العاهل السعودي مع الحجرف عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

واتفق قادة مجلس التعاون الخليجي في ختام القمة الخليجية الـ 40 التي انعقدت بالرياض في 11 ديسمبر الماضي على تسمية الأكاديمي الكويتي نايف الحجرف أميناً عاماً جديداً لمجلس التعاون الخليجي، خلفاً للبحريني عبد اللطيف الزياني.

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