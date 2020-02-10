مسلحون يهاجمون رتلا عسكريا للإمدادات جنوبي بغداد

قال الجيش العراقي، الإثنين، إن مجموعة مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة رتلا عسكريا ينقل إمدادات غذائية جنوبي بغداد، وهو ما أدى لوقوع خسائر مادية فقط.



وذكرت وسائل إعلام أن الهجوم استهدف رتلا ينقل تجهيزات عسكرية إلى قاعدة تستضيف قوات أمريكية جنوبي العاصمة.

وأوضحت أن الهجوم أصاب مركبة واحدة فقط بأضرار دون خسائر بشرية. وتكررت الهجمات التي تستهدف مواقع تواجد قوات أمريكية في العراق، وأعلن مصدر عسكري عراقي، مطلع فبراير/شباط عن تعرض قاعدة القيارة العسكرية التي تحتضن جنودا أمريكيين جنوب الموصل لقصف بصواريخ الكاتيوشا، دون وقوع إصابات.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في تصريحات سابقة إن واشنطن تنتظر موافقة الحكومة العراقية لنشر نظام باتريوت المضاد للصواريخ في قواعد يستخدمها الجيش الأمريكي بالعراق واستهدفتها في بداية الشهر صواريخ إيرانية.

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وكانت إيران ردت على استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، بقصف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق وقاعدة أربيل شماله بـ11 صاروخا، حيث يتمركز نحو 5200 جندي أمريكي.

ولم يقتل أي جندي أمريكي لكن العشرات منهم أصيبوا بارتجاجات في المخ بسبب شدة الانفجارات.

وترغب واشنطن في حماية أفضل لقواعدها، خصوصا من خلال نشر أنظمة باتريوت المكونة من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ باليستي خلال تحليقه.

ويشهد العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول، مظاهرات غير مسبوقة، قتل فيها نحو 550 شخصا في أنحاء مختلفة من البلاد الغنية بالنفط والغارقة في نزاعات أمنية وسياسية منذ نحو أربعة عقود.

ودفعت الاحتجاجات الشبابية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للاستقالة، وجرى تكليف وزير الاتصالات السابق محمد علاوي بتشكيل حكومة جديدة في موعد أقصاه الثاني من مارس/آذار المقبل.

ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، معتبرين أنّه شخصية قريبة من النخبة الحاكمة المتّهمة بالفساد.