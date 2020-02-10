إدانة بريطاني خطط لشن هجمات إرهابية في لندن

أدين بريطاني اليوم الإثنين، بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية على مواقع سياحية في لندن، وذلك بعد مرور ما يزيد على عام على تبرئته من تهمة الإرهاب بعد اعتقاله سابقا خارج قصر باكنجهام.



ويحاكم محسن تشودري، الذي ينحدر من مدينة لوتن بالقرب من العاصمة البريطانية لندن، بعد إبلاغ الشرطة السرية عن خططه خلال عملية مراقبته التي استمرت 6 أشهر ونصف الشهر.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنه تمت إدانة سنيه تشوردي، البالغة من العمر 25 عاما، لتقاعسها عن إبلاغ شرطة مكافحة الإرهاب عن خطط شقيقها، حتى بعد أن طلب منها المساعدة في تنفيذ هجوم.

Advertisements

وألقي القبض على تشودري وبحوزته سيف بالقرب من قصر باكنجهام في وسط لندن في عام 2017، ووجهت إليه تهمة الإرهاب، وتمت تبرئته وإطلاق سراحه من الحجز في ديسمبر/كانون أول 2018.

وأضافت الشرطة أنه بدأ "نشر رسائل مزعجة على الإنترنت" خلال أيام من تبرئته.

واشترى تشودري، في وقت لاحق، سلاحا مزيفا وأخبر الشرطة السرية بأنه يريد الحصول على سلاح حقيقي، لأنه "يفكر في استهداف مناطق سياحية مزدحمة في وسط لندن".

كما ادعى بأنه خدع هيئة المحلفين التي وجدت أنه غير مذنب في محاكمته السابقة بالإرهاب، حسبما ذكرت الشرطة البريطانية.



وقال ريتشارد سميث قائد قوة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لندن، في بيان: "كان محسن تشودري مصمما على قتل الأبرياء.. لكننا اعتقلناه في الوقت المناسب بعدما جمعنا أدلة كافية بشأن مخططاته".