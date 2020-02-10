إصابة 6 مدنيين فى تفجير داخل مقهى بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

أُصيب 6 مدنيين في تفجير قنبلة يدوية داخل مقهى في مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالي العراقية.



وقال مصدر أمني في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء الإثنين، إن قنبلة انفجرت داخل مقهى شعبي في مدينة بعقوبة، ما أسفر عن إصابة ستة مدنيين بجروح مختلفة".

أضاف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى قريب".