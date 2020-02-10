استنفار الجيش اللبناني قبل جلسة برلمانية لمنح الحكومة الجديدة الثقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني إجراءات أمنية تواكب جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري، ومنح الحكومة الثقة، غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.



وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني مساء اليوم الإثنين "اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه".

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وطالبت قيادة الجيش المواطنين بالتجاوب مع التدابير المتخذة ، وتجنب قطع الطرقات "إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار" مؤكدة دورها "في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، وأحقية التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة".

ويعقد المجلس النيابي يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء جلسة نيابية قبل الظهر وبعده لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة حسان دياب، والتصويت على الثقة.

يذكر أن المحتجين المعترضين على حكومة حسان دياب وجهوا دعوات للنزول إلى الشوارع، لمنع انعقاد الجلسة النيابية.