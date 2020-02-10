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القبض على شاب أطلق النار واستعرض بالأسلحة في الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

ألقت أجهزة الأمن ، مساء يوم الإثنين، القبض على شاب قام بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح رشاش في أحد أحياء العاصمة الرياض.

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وقال مصدر أمني: إن الأجهزة المختصة تمكنت من تحديد هوية الشاب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، والقبض عليه بعد ظهوره في مقطع فيديو متداوَل وهو يطلق النار في الهواء، ويستعرض بالأسلحة داخل سور أحد المنازل في الرياض.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع الفيديو بشكل واسع؛ ما استدعى تدخل الجهات الأمنية، بحسب موقع ”سبق“ المحلي .

وكشفت صحيفة المرصد المحلية أن الشاب سبق وأن نشر عددا من الصور ومقاطع الفيديو الغريبة والتي تحمل طابع العنف، حيث وضع الشاب في أحد المقاطع ”خروفًا“ على مقدمة سيارة فارهة ليقوم الأسد بافتراسه، وفي مقطع آخر يظهر أحد الأسود التي يحتفظ بها هذا الشاب في منزله وهو يلتهم دجاجة داخل سيارة لامبورجيني، بالإضافة للعديد من مقاطع الفيديو التي تظهر امتلاكه للكثير من الأسلحة، بدءًا من المسدسات وحتى الرشاش الآلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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