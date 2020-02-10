العراق: إصابة 6 مدنيين فى تفجير داخل مقهى بمدينة بعقوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

أُصيب ستة مدنيين في تفجير قنبلة يدوية داخل مقهى في مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالي العراقية. وقال مصدر أمني في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم /الإثنين/ - إن قنبلة انفجرت داخل مقهى شعبي في مدينة بعقوبة، ما أسفر عن إصابة ستة مدنيين بجروح مختلفة". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى قريب". ومن جهة اخرى أكد مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق فى الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، وقال جبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشارى لترامب، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "إنه طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعنى لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق فى الوقت الحاضر"، مضيفا أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش. وكان مراسل قناة "سكاى نيوز"، قد ذكر فى وقت سابق، أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من 15 قاعدة عسكرية فى العراق، وذلك وفق خبر عاجل للقناة. و من جهته نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق اللواء تحسين الخفاجى اليوم الاثنين، تقديم ثلاث دول من التحالف الدولى طلب انسحاب قواتها من البلاد، وقال الخفاجى ـ فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن "الأنباء التى أفادت بأن ثلاث دول هى فرنسا وألمانيا وأستراليا طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمنى لسحب قواتها من العراق، عارية تماما عن الصحة"، داعيا إلى ضرورة توخى الدقة والحذر فى نقل المعلومات واعتمادها من المصادر الرسمية.

