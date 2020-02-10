انطلاق تدريبات تمرين "أمن الخليج العربي 2" بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شهدت دولة الإمارات، الإثنين، انطلاق تدريبات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 2".



وتستضيف دولة الإمارات التمرين، وهو الثاني من نوعه الذي تنفذه أجهزة الشرطة والأمن في دول مجلس التعاون الخليجي تفعيلًا لقرارات وزراء الداخلية دول الخليج.

ونفذ التمرين الأول نفذ في 2016 بمملكة البحرين، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بدول المجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات والتطوير المستمر في التعامل الأمني مع الأحداث والتحديات المشتركة.

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وتسعى الفرق المشاركة في التمرين، للتدريب على سيناريوهات متعددة وتنفيذ منظومة عمل تكاملية مشتركة.

واكتمل وصول الفرق الشرطية من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين تباعاً عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية للدولة، لينضموا إلى القوات الإماراتية.

وأكد رؤساء الفرق الخليجية المشاركة استعداد فرقهم وجاهزيتها العالية لتبادل المعرفة والخبرات في هذا التمرين المشترك، لتوحيد المهام والمفاهيم على صعيد العمل الشرطي وحفظ الأمن والأمان.