تونس: توقيف 49 شخصًا كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية لإيطاليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 تمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على 49 شخصًا من جنسيات دول إفريقية مختلفة، بينهم خمسة أطفال، كانوا جميعا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من شاطئ سيدي منصور في مدينة صفاقس جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين أنه بالتحرّي معهم اعترفوا أن العملية تمت بالتنسيق مع متعاون محلي تقاضى منهم مبالغ مالية متفاوتة وهواتفهم الجوالة لمساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا.

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