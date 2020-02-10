65 إصابة جديدة بكورونا في سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي باليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

أثبتت الاختبارات، اليوم الإثنين، إصابة 65 آخرين على الأقل من ركاب السفينة السياحية ”دايموند برنسيس“ الخاضعة للحجر الصحي في اليابان بفيروس كورونا، بينما ركاب على مواقع التواصل الاجتماعي يحذرون من احتمال إصابتهم بالاكتئاب.



وبالاختبارات الأخيرة، يصل عدد الإصابات على السفينة إلى 135 حالة، فيما يشير إلى انتشار سريع للوباء على متن السفينة، التي ترسو في ميناء ”يوكوهاما“.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إن من بين المصابين الجدد 45 يابانيا و11 أمريكيا.

وقال القبطان للركاب في الإذاعة الداخلية عبر سماعات الغرف: ”هذا هو الخبر الذي لا يريد أي منا أن يسمعه“، مضيفًا: ”مع ذلك قيل لنا أيضًا منذ أن كنا في أوائل فترة الحجر الصحي وهي 14 يومًا: إنه أمر ليس خارج التوقعات“.

وكانت تصريحات القبطان جزءًا من تسجيل صوتي نشره راكب يدعى ياردلي وونج، ويسجل ما يجري في السفينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

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وأكد بيان لوزارة الصحة اليابانية الإصابات الجديدة.

وخضعت السفينة للحجر الصحي عند وصولها إلى يوكوهاما جنوبي طوكيو في الـ3 من شهر فبراير/شباط الجاري، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونغ كونغ.

ويوجد على متن السفينة نحو 3700 شخص، وفي العادة يبلغ عدد أفراد الطاقم 1100، بينما تستوعب السفينة 2670 راكبا.

ويُسمح للركاب بالخروج في الهواء الطلق بالتناوب وتقاس درجة حرارتهم بانتظام.

وقال الراكب البريطاني ديفيد أبل في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: إن ”كثيرا من الركاب أصابهم الضجر، الاكتئاب بدأ يحل“.

وكتب راكب من هونغ كونغ، يبلغ من العمر 43 عاما ترافقه زوجته وطفلهما وعدد من أفراد أسرته على السفينة: ”سوف تثور أعصابي إذا تجاوزنا المئتين“ من الإصابات.