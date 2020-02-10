في 15 دقيقة.. اختبار جديد يتعرف على فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

نجح باحثون من جامعة ”تيانجين“ الصينية بابتكار اختبار يمكنه رصد فيروس كورونا في 15 دقيقة فقط، وفي حين أن هذه المدة قد تبدو طويلة للبعض، إلا أن الاختبار يخفض وقت الفحص إلى 30 دقيقة.



وبحسب مجلة ”ذا هيلث سايت“، تعاونت الجامعة مع شركة “ بكين للتكنولوجيا الحيوية“ لابتكار الاختبار، والذي بدأت بالفعل عملية تجاربه الطبية.

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ويؤكد الباحثون أن الاختبار الجديد يتميز بقدرته على رصد الفيروس مبكرًا لدى المرضى المحتملين، أي قبل ظهور أعراض واضحة، مما يساهم في سرعة التدخل وتعزيز إمكانية إنقاذ المرضى قبل أن يفتك بهم الفيروس.

كما كشفت المجلة أن فريق باحثين آخر من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، ابتكروا اختبارًا يساعد أيضًا في رصد فيروس كورونا الجديد، ولكن لم يتم الكشف عن المدة التي يرصد فيها الاختبار الفيروس، ولا يزال هذا الاختبار يخضع للتجارب الطبية.

ويسعى الخبراء إلى تقديم اختبار يتميز بفعالية ودقة عاليتين لرصد الفيروس في فترة قصيرة؛ للمساعدة في توفير إمكانية التدخل الطبي، وإنقاذ الحالات في أسرع وقت.