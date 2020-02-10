عريقات ينفي سحب طلب التصويت بمجلس الأمن على قرار بشأن خطة ترامب

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​، ان "مشروع القرار المقدم إلى ​مجلس الأمن​ حول خطة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ما زال قيد التداول في ​الأمم المتحدة​"، مشيراً الى ان "ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن عار عن ​الصحة​ ولا أساس له". إضغط للمزيد

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