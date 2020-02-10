دفاع روسيا: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب قرب حميميم

أعلن المركز الروسي للمصالحة التابع ل​وزارة الخارجية الروسية​ في ​سوريا​، عن إسقاط وسائل الدفاع الجوي في قاعدة "حميميم" طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب.

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