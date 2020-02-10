النشرة: الجيش السوري يستهدف رتلا عسكريا تركيا بريف حلب ووقوع اصابات

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن "قوات ​الجيش السوري​ استهدفت رتلاً عسكرياً تركياً بالقرب من منطقة الأتارب ب​ريف حلب​ ووقوع إصابات". إضغط للمزيد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.