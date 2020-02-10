السجن 15 عاما لشقيق بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين في الجزائر

أصدر ​القضاء العسكري​ الجزائري، أحكاما ب​السجن​ مدة 15 عاما على كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق، ​عبد العزيز بوتفليقة​، ومديري جهاز المخابرات السابقين. إضغط للمزيد

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