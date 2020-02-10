نتانياهو يزرع شجرة في غور الأردن: هذه المنطقة ستكون جزءا من إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارته لمستوطنة إسرائيلية في غور الأردن، أن هذه المنطقة ستكون جزءا من دولة إسرائيل. وقد شارك نتانياهو في مراسم غرس أشجار، أقيمت في مستوطنة "ميفوؤوت يريحو" شمالي أريحا، بمناسبة عيد الأشجار اليهودي.
وأشار نتانياهو إلى أن "هذه القرية ستكون جزءا ليس من دولة إسرائيل فحسب، بل هي ستكون جزءا من الدولة باعتراف دولي"، واصفا هذا الأمر بأنه "تحول تاريخي"، لافتاً إلى أنه "بعد مرور 52 عاما على حرب الأيام الستة وفعلا منذ إقامة دولة إسرائيل، التي لب وطنها هو يهودا والسامرة وغور الأردن وشمال البحر الميت، هذه المناطق ستكون جزءا من دولة إسرائيل".
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