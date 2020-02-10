نتانياهو يزرع شجرة في غور الأردن: هذه المنطقة ستكون جزءا من إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ خلال زيارته لمستوطنة إسرائيلية في غور ​الأردن​، أن هذه المنطقة ستكون جزءا من دولة إسرائيل. وقد شارك نتانياهو في مراسم غرس أشجار، أقيمت في مستوطنة "ميفوؤوت يريحو" شمالي ​أريحا​، بمناسبة عيد الأشجار اليهودي.

وأشار نتانياهو إلى أن "هذه القرية ستكون جزءا ليس من دولة إسرائيل فحسب، بل هي ستكون جزءا من ​الدولة​ باعتراف دولي"، واصفا هذا الأمر بأنه "تحول تاريخي"، لافتاً إلى أنه "بعد مرور 52 عاما على حرب الأيام الستة وفعلا منذ إقامة دولة إسرائيل، التي لب وطنها هو ​يهودا​ و​السامرة​ وغور الأردن وشمال ​البحر الميت​، هذه المناطق ستكون جزءا من دولة إسرائيل".