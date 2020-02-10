البرلمان التركي: استهداف جنودنا بسوريا دليل على أهمية جهودنا لإرساء السلام

علق رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مقتل 5 جنود أتراك في ​سوريا​، معتبراً إن استهدافهم من قبل "نظام عاجز عن منع حروب الوكالة على أراضيه يظهر أهمية جهودنا لإرساء ​السلام​"، متقدماً بـ"التعازي "لذوي الجنود الشهداء"، مؤكدا على "مواصلة ​تركيا​ مواقفها من أجل تحقيق السلام في المنطقة".

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