الحجار: هلق عن جد خلي واحد منكم بس يقلي شي إنجاز عملتو بتحداكم

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي،الى انه "هلق عن جد خلي واحد منكم بس يقلي شي إنجاز عملتو، بتحداكم".

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