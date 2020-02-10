ابو فاضل: الرئيس عون هو ضمانة كل لبنان وأول إنجازاته انقاذ الحريري

أكد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل أن "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ هو ضمانة كل ​لبنان​، وضمانات المنطقة هما الأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ و​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​.

وفي مقابلة تلفزيونية، توقع أبو فاضل أن يقوم ​الجيش اللبناني​ بواجبه في فتح الطرقات غداً، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​ هو "مسير وليس مخير، وهو يشد العصب ويرفع سقف الكلام تحضيراً لمناسبة ​14 شباط​"، معتبراً أن أسلوب الحريري "ذاهب إلى صدام مع جميع الأفرقاء السياسيين".

وأشار ابو فاضل إلى أن الإنجاز الوطني الأول الذي فعله الرئيس عون هو "انقاذ الحريري من تحت منشار بن سلمان"، معتبراً أن "تصرف الرئيس عون آنذاك بالتعاون مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ والسيد حسن نصرالله واتصالاتهم الدولية هي التي أنقذت الحريري من القتل أو السجن"، معتبراً أن "​استقالة الحريري​ أتت بناءاً على تهديدات خارجية لأنه تحالف مع حزب الله".

وأشاد بخطاب المطران عبد الساتر أمس مؤكداً أنه "مطران عملاق، لأن كلامه موجه ضد الطبقة الفاسدة في لبنان، وهو كلام المنطق لأن من لا يريد العمل فليخرج من الحياة السياسية"، مؤكداً أن "كلام المطران عن مقاومة ​التوطين​ والتجنيس هو أساساً نظرية الرئيسين الأسبق ​اميل لحود​ والحالي ميشال عون، على عكس أغلب رؤساء الحكومات السابقين المتحالفون مع العرب الذين يشجعون التوطين".