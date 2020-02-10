ابي رميا: الرئيس عون فشل حتى اللحظة في تنفيذ حلمه بالقضاء على الفساد

اكد عضو تكتل "​​لبنان​​ القوي" النائب ​سيمون ابي رميا​، في حديث تلفزيوني، ان "شباب ​التيار الوطني الحر​ بنبضهم وتاريخهم يطالبون بالحقوق التي نسمع بها اليوم ولديهم اشكالية واحدة تتمثل بالتطاول على مقام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، موضحاً ان "حلم الرئيس عون بالقضاء على ​منظومة​ الفساد حتى اللحظة فشل، والمواطن اللبناني يريد ان يسماع كلام شفاف، وبالتأكيد هذا الفشل لا يتمحل مسؤوليته رئيس التيار ​جبران باسيل​، ومن وقت ​الطائف​ هناك مجلس وزراء هو الذي يحكم في لبنان، ومسؤولية الفشل مشتركة على الجميع والرئيس عون بالصلاحيات المتبقية له يساعد بتحديد وتوجيه البوصلة".

ولفت ابي رميا الى ان "هناك جمهورية فساد وهناك في المقابل جمهورية فلتان أخلاقي".